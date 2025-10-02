SAN BENEDETTO – Una settimana di incontri e manifestazioni nel territorio del Piceno, in solidarietà con il popolo palestinese. Dal 2 al 5 ottobre, Ascoli, San Benedetto del Tronto e Grottammare ospiteranno numerose iniziative coordinate dal movimento Piceno per la Palestina, unendo cittadini, associazioni, operatori sanitari, studenti e attivisti.

Giovedì 2 ottobre: fiaccolate e cinema per la Palestina

Alle ore 20.30, il personale sanitario si ritroverà per una fiaccolata a Monticelli, nel piazzale della scuola elementare in via dei Narcisi. Sempre giovedì, alle 21.15 a Grottammare, è in programma la proiezione di “Sumud”, una selezione di cortometraggi dal Nazra Palestine Short Film Festival. L’evento si terrà presso l’Ospitale delle Associazioni in via Palmaroli 13/19.

Venerdì 3 ottobre: sciopero generale e cortei

Venerdì 3 ottobre sarà la giornata centrale delle iniziative, in concomitanza con lo sciopero generale. A San Benedetto , dalle ore 8, partirà un presidio in Piazza Bambini del Mondo, da cui si muoveranno i partecipanti diretti ad Ascoli.

Nel capoluogo, gli appuntamenti cominceranno alle 9 con la celebrazione della Resistenza a Colle San Marco, seguita dal concentramento in Piazza Matteotti alle 10.30 e dalla partenza del corteo alle 11.00. Il programma del pomeriggio resta in via di definizione.

Sabato 4 ottobre: manifestazione nazionale a Roma

Le iniziative proseguiranno sabato 4 ottobre con la partecipazione alla manifestazione nazionale a Roma, in programma alle ore 14.30 a Porta San Paolo. Il comitato invita i partecipanti del Piceno a unirsi, organizzando trasporti collettivi e chiedendo di prenotare il posto in autobus.

Domenica 5 ottobre: incontro pubblico a San Benedetto

La settimana si concluderà domenica 5 ottobre alle ore 18 con un incontro aperto organizzato a San Benedetto del Tronto, presso l’ex Cinema delle Palme. Sarà un momento di confronto e riflessione, rivolto a tutta la cittadinanza, sul tema della Palestina e sulla costruzione di una rete solidale nel territorio piceno.