ANCONA – “Se bloccano la Flottilla noi blocchiamo tutto”.

Lezioni interrotte presso la facoltà di economia dell’università Politecnica di Ancona. Gli studenti del collettivo Gulliver sono entrati all’interno dell’aula in solidarietà con con la popolazione palestinese e con la Global Sumud Flotilla, fermata in acque internazionali.

«Come studenti sentiamo la necessità di far capire che non vogliamo essere complici di un genocidio. Le università sono luoghi di ricerca e studio, ma devono anche farsi carico di una responsabilità collettiva rispetto a ciò che accade», ha dichiarato Sabrina Brizzola, studentessa di Economia ed esponente del collettivo Gulliver.

Nel mentre, anche la Cgil Marche rilancia lo sciopero di domani, venerdì 3 ottobre: saranno previsti presidi e cortei in tutte le province.