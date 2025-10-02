MONTEPRANDONE – Tramite un comunicato stampa, il comune di Monteprandone, ha reso pubblico il calendario autovelox per il mese di ottobre:
Prosegue la campagna di controlli mirata al rispetto dei limiti di velocità e alla sicurezza sulle strade di Monteprandone. Per il mese di ottobre, la Polizia Locale posizionerà l’impianto per la rilevazione istantanea della velocità su alcune arterie viarie del territorio.
Di seguito il calendario dei giorni e luoghi:
Lunedì 6 ottobre dalle 14:00 alle 18:00 S.R. 235 C.da Sant’Anna
Martedì 14 ottobre dalle 9:00 alle 11:00 Via 80^ Strada
Martedì 14 ottobre dalle 11:00 alle 13:00 Via Scopa
Sabato 25 ottobre dalle 14:00 alle 18:00 S.R. 235 C.da Sant’Anna
Lunedì 27 ottobre dalle 13:00 alle 17:00 S.R. 235 C.da San Donato
