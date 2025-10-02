ANCARANO – Arrestato un soggetto incensurato residente nel comune di Sant’Egidio alla Vibrata.

I militari, mentre si trovavano nella località di Ancarano, sono stati insospettiti da un auto in sosta in una zona isolata e una volta effettuato il controllo, con lo stesso soggetto all’interno del veicolo, hanno rinvenuto circa 15 grammi di cocaina purissima suddivisa in 23 dosi pronte per lo spaccio, nonché circa 1.000 euro in contanti. Nel corso delle successive attività di perquisizione domiciliare e personale sono stati rinvenuti ulteriori 1.800 euro.

Visto il quantitativo della sostanza stupefacente, il confezionamento della stessa e il possesso delle piccole somme di denaro contante in banconote di piccolo taglio, è stata subito esclusa la possibilità che fosse detenuta per uso personale.

Al momento il soggetto è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.