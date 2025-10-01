SAN BENEDETTO – Un imprenditore ha contattato la nostra redazione per ringraziare l’amministrazione Spazzafumo che, dopo varie sollecitazioni, ha finalmente provveduto alla pulizia del piazzale davanti alla sua azienda, in zona palestra Tonic.

Fin qui, nulla da eccepire. Se non fosse che – secondo quanto riferito – qualcuno dal Comune avrebbe commentato con queste parole: «Abbiamo visto il video di Riviera Oggi in cui il giornale si prende i meriti per l’avvio delle operazioni di pulizia».

Una considerazione non solo falsa, ma anche piuttosto superficiale e magari anche stupida. Riviera Oggi si è limitata a scrivere: «Dopo il nostro servizio di quest’estate, ci giunge la segnalazione di avvio delle operazioni». Nient’altro che il racconto dei fatti, come è nostra consuetudine.

I fatti sono tre:

l’imprenditore ha ringraziato il Comune;

il nostro servizio pubblico c’è stato, prima e dopo;

l’Amministrazione ha avviato la pulizia.

Nulla di più, nulla di meno. E se proprio vogliamo parlare di “meriti”, l’assessore competente avrebbe fatto bene a ringraziarci per la segnalazione che ha contribuito a mettere in evidenza il problema e la sua soluzione

Ma la verità è semplice: meriti non ce ne sono.

Un giornale fa il suo dovere raccogliendo e rilanciando le lamentele dei cittadini; il Comune fa semplicemente il suo dovere, niente di più, intervenendo con atti di ordinaria amministrazione.

Il resto è solo penoso. Soprattutto quando si parla di interventi sollecitati dai cittadini e messi in evidenza dalla stampa. Roba da matti.