Un amico fedele è una protezione potente, chi lo trova, trova un tesoro. Per un amico fedele, non c’è prezzo non c’è peso per il suo valore (Sir 6, 14-15): questa frase legge il grande valore dell’amicizia che unì Piergiorgio Frassati e Vittorio Massetti. La loro era un’amicizia vera, sincera, fedele che, benché Piergiorgio fosse venuto a mancare ancora giovanissimo, continuò anche dopo la morte attraverso quella che la Chiesa definisce comunione del santi.

Scriverà don Vittorio nel suo libro dedicato a san Piergiorgio Frassati:” A Piergiorgio era impossibile non voler bene” aggiungendo: “La sincerità della sua amicizia lo spingeva a richiamare anche gli amici più anziani e davanti negli studi”. Questa sincerità, questa lealtà era percepibile e era palpabile in Piergiorgio ed era la il punto di attrazione per coloro che lo conoscevano.

Singolare è un biglietto che Piergiorgio scriverà a don Vittorio per dissuaderlo dal perdere tempo nello studio e nel quale lui in prima persona si mette in discussione dicendo: “Sarò sempre pronto a ricevere tutti i moniti che mi vengono dai miei amici” proprio a voler sottolineare l’importanza della correzione fraterna, dimensione imprescindibile in qualsiasi tipo di rapporto vero.

“Piergiorgio quando assaporava la gioia di vivere che gli derivava dalla sua coscienza pura capace di superare nella fede ogni turbamento, sentiva il bisogno incontenibile di comunicare agli altri quel dono di Dio e con gli amici trascorreva talvolta momenti di rumorosa allegria” annota ancora don Vittorio. Fu così che, dal motto “Pochi ma buoni come maccheroni”, diede vita a una specie di associazione che chiamò “tipi loschi” di cui era presidente e a ognuno dei suoi amici assegnò scherzosamente un nomignolo per sottolineare la caratteristica che li distingueva e soprannominò Franz “Petronio, arbiter elegantiarum” per mettere in luce la sua eleganza e cura nel vestire.

Se si guardano tutti i particolari della loro amicizia viene fuori un bellissimo mosaico, curato, dai colori solari, dove ogni pezzetto è al suo posto e insieme a tutti gli altri pezzi è legato da un profondo e sincero sentimento reciproco fondato e alimentato dall’amore a Cristo: tante le visite fatte ai poveri insieme e le ore di studio per laurearsi insieme, altrettanti i momenti condivisi di preghiera e di vita cristiana, i racconti, le confidenze, i sogni e le speranze