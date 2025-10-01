SAN BENEDETTO – Festa del Patrono San Benedetto Martire, in programma dall’8 al 13 ottobre 2025: tanti eventi civili e religiosi. Un appuntamento che, come ogni anno, rappresenta un simbolo di identità collettiva per la città rivierasca.

«La festa di San Benedetto non è solo un evento popolare – ha ricordato l’Arcivescovo di Ascoli Piceno, Gianpiero Palmieri – ma soprattutto un’occasione per ritrovarsi come comunità, per crescere insieme nella fede, per interrogarsi e rinnovarsi. Anche nei momenti più leggeri, la festa conserva un’anima profonda, uno sguardo che va oltre il presente. Il sacrificio del nostro patrono ci richiama al senso del dono e della comunione».

La dimensione spirituale resta al centro della celebrazione. La nota profonda di quest’anno è il desiderio di comunione: tra cittadini, tra parrocchie, tra istituzioni. Un invito esplicito a vivere questa festa non solo come un’occasione di svago, ma come un momento di condivisione autentica e crescita comune. Il Comitato Festa San Benedetto Martire, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Diocesi, le parrocchie e le associazioni del territorio, ha lavorato per un’edizione che sappia parlare a tutti.

Giovedì 9 ottobre, alle ore 21, nella Cattedrale, si terrà: la presentazione del libro “La storia dimenticata su San Benedetto del Tronto” del dottor Giuseppe Romani, frutto di anni di ricerca storica e scientifica. Verranno condivisi documenti inediti, studi su lapidi antiche e datazioni che potranno arricchire la conoscenza delle origini della città.

Venerdì 10 ottobre, la giornata sarà dedicata in particolare ai giovani: nel Paese Alto, sei agenzie educative provenienti da tutta Italia porteranno le loro esperienze nel campo dell’educazione e dell’impegno sociale. Un’occasione preziosa di confronto per insegnanti, catechisti, educatori e famiglie. Nel corso della serata, presso l’Auditorium Concordia, interverrà il noto pedagogista Alberto Pellai, con una riflessione sulle sfide educative del nostro tempo.

Il clou religioso sarà lunedì 13 ottobre, con la processione solenne che partirà alle ore 16.00 dalla Cattedrale e attraverserà le vie del centro per poi concludersi al Paese Alto, dove sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal Vescovo. A guidare le riflessioni spirituali durante la novena sarà un predicatore molto apprezzato a livello nazionale, impegnato nell’evangelizzazione attraverso i social, capace di comunicare con efficacia sia ai giovani che agli adulti.

Parallelamente, si svilupperà un programma culturale e civile pensato per coinvolgere l’intera cittadinanza. Particolarmente significativo sarà il contributo dell’artista Paolo Consorti, che con la sua installazione Attorione presso la Palazzina Azzurra, offrirà una rilettura originale del Santo Patrono in chiave contemporanea e “social”.

Tra gli eventi serali: 10 ottobre: Omaggio a Lucio Battisti, con la band August 2; 11 ottobre: Serata danzante con la tribute band di Jovanotti; 12 ottobre: Spettacolo comico con Loretta, volto noto di TV e radio; 13 ottobre: Cena revival con menù anni ’60-’70-’80 e musica dal vivo. L’11 e 12 ottobre, in concomitanza con le Giornate FAI d’Autunno, il Paese Alto sarà protagonista di visite guidate e aperture straordinarie, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’occasione per riscoprire la storia e le bellezze nascoste della città. Non mancheranno i giochi tradizionali, gli stand gastronomici e il pranzo della domenica organizzato dalla Fratellanza Alfa Romeo in collaborazione con le Piramidi del Mare e l’Associazione Marittima.

Il Sindaco, Antonio Spazzafumo, presente durante la conferenza stampa di presentazione, ha sottolineato l’importanza della sinergia tra istituzioni e cittadinanza: «Questa festa è il cuore della nostra città. Siamo felici di aver contribuito, insieme al Comitato e alla Diocesi, a renderla ancora più coinvolgente e accessibile a tutti. È un momento in cui San Benedetto si riconosce, si racconta e si rinnova».