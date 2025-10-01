SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Forse una gioia” (peQuod Edizioni) è il titolo del nuovo libro di poesie della poetessa sambenedettese Enrica Loggi, che verrà presentato sabato 4 ottobre, alle ore 17, nella Sala della Poesia di Palazzo Bice Piacentini, al Paese Alto di San Benedetto. L’appuntamento, inserito nell’ambito dell’ incontro di poesia “Le parole leggiadre dell’autunno”, è organizzato dal Graffio.online – Cultura & Dintorni, con il patrocinio del comune di San Benedetto. Dialogherà con l’autrice la giornalista e operatrice culturale Rosita Spinozzi, che ne ha curato la prefazione.

Enrica Loggi è presente nell’antologia “La poesia delle Marche. Il Novecento e oltre“, a cura di Guido Garufi e un suo saggio poetico su Carlo Crivelli è apparso nel libro “Femminile plurale“. Questo suo ultimo libro raccoglie 24 poesie, 2 poemetti e 15 prose poetiche, in cui la scrittura di Enrica Loggi si apre a uno sguardo più ampio e intimo sul territorio, raccontando in modo libero e dettagliato le sue passeggiate nei dintorni di San Benedetto. L’incontro sarà un autentico reading in cui poesia, arte e letteratura confluiranno in un dialogo suggestivo durante il quale i partecipanti potranno anche ammirare alcune recenti opere artistico – artigianali realizzate da Enrica Loggi con il marito Roberto Tamburrini, entrambi voci recitanti della serata insieme a Fiorenzo Massacci. L’evento sarà, inoltre, arricchito da proiezioni di immagini per creare un’esperienza immersiva per il pubblico. Al termine della serata, tutti i presenti riceveranno un omaggio artigianale come segno di condivisione e memoria di una serata dedicata alla bellezza della poesia e dell’arte.

“La scrittura di Enrica Loggi vive di armonie e corrispondenze con la natura, contemplata nelle sue varie manifestazioni. Dalle umili creature ai paesaggi del nostro entroterra fino alle visioni del mare, i suoi versi descrivono panorami familiari ed esprimono la grazia e l’incanto dell’esistenza, oltre all’inquietudine e al mistero che pervade tutte le cose. I suoi testi si contraddistinguono per una grande spontaneità espressiva, una tonalità sognante in cui la fantasia costantemente trascende la realtà che pure è presente e si pone come ostacolo da superare o come occasione felice per la composizione e il canto. Forse una gioia è un titolo che contiene non tanto un dubbio, quanto un presentimento di momenti di rivelazione gioiosa colti nel vivo dell’esperienza poetica – ha scritto Rosita Spinozzi.