ROMA – Selene Re è la nuova presidente nazionale della CNA Giovani Imprenditori.

Laureata in Scienze della Comunicazione – Gestione d’impresa digitale, insieme al suo team gestisce la comunicazione di oltre 25 aziende attive in tutta Italia, dando voce a piccole e medie imprese che ogni giorno raccontano il loro lavoro sul web.

Di fronte a decine di colleghi giunti a Roma da tutta Italia, accompagnata dalla coordinatrice CNA Giovani imprenditori Marche Monica Fagnani, dal presidente CNA Giovani imprenditori Ascoli Piceno Riccardo D’Angelo e dalla vicepresidente Eleonora Alesiani, Selene Re è stata eletta all’unanimità presidente nazionale CNA Giovani imprenditori.

Dichiara:” Assumo questo incarico con grande entusiasmo e senso di responsabilità. Continuerò a portare avanti il lavoro intrapreso dal precedente Comitato esecutivo, di cui ho avuto l’onore di far parte, dando particolare impulso ai progetti e le iniziative già avviate, lasciando spazio a nuove proposte e nuove attività che potranno arricchire il percorso del Raggruppamento. Nel mio mandato lavorerò per ampliare la rappresentanza dei giovani imprenditori, con un’attenzione speciale al coinvolgimento delle giovani donne imprenditrici“.