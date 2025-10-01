ASCOLI PICENO – Il comune di Ascoli Piceno, tramite un comunicato stampa, ha riferito gli ultimi interventi effettuati da parte della Polizia Locale.

Nell’ambito della sicurezza urbana, degli agenti del N.O.S.U. (Nucleo Operativo Sicurezza Urbana), hanno individuato e deferito due stranieri di nazionalità egiziana trovati in possesso di 6 grammi di hashish. Individuato inoltre il presunto aggressore di un ragazzo di 17 anni, vittima di una violenza avvenuta in Piazza Ventidio Basso.

Per quanto riguarda la Polizia Stradale, grazie ai posti di controllo eseguiti, sono state emesse 8 sanzioni per omessa revisione periodica e 1 sanzione per guida facendo uso di telefono cellulare. Un veicolo è stato sorpreso a circolare privo della prescritta copertura assicurativa, che ha portato ad una sanzione amministrativa e al sequestro del veicolo. Fermato inoltre il conducente di un motociclo, che dopo non essersi fermato all’alt, è stato successivamente individuato e punito con 400€ di sanzione amministrativa pecuniaria.

Successivamente, una donna quarantenne, invitata da una pattuglia a spostare la propria autovettura parcheggiata in modo irregolare, ha dato improvvisamente in escandescenza aggredendo un agente della Polizia Locale che stava procedendo alla sua identificazione, procurandogli lesioni personali. La donna, accompagnata presso la Caserma Dionisi e sentito il magistrato di turno, è stata denunciata a piede libero per le ipotesi di reato di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Infine, un cittadino proveniente da fuori regione, è stato identificato per invasione di terreni o edifici di proprietà ERAP e sanzionato per omessa custodia di animali.