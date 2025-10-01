ASCOLI PICENO – Una vera e propria tragedia quella che si è consumata lunedì sera ad Ascoli Piceno, più precisamente nel quartiere Monticelli, dove un uomo di 56 anni è stato trovato morto nella sua abitazione.

A lanciare l’allarme sono stati proprio i vicini di casa, a causa del cattivo odore proveniente dal suo appartamento e dal fatto che non lo vedevano ormai da diversi giorni.

Sono state immediatamente allertati i soccorsi, che anche grazie all’aiuto della sorella dell’uomo, sono riuscite ad entrare nell’appartamento, potendo però solamente constatare il suo decesso.

L’ipotesi al momento più accreditata è quella di un malore, ma non è escluso che la Procura possa decidere di far eseguire l’autopsia per chiarire le cause della morte. La salma nel frattempo è stata trasportata presso l’ospedale Mazzoni di Ascoli.