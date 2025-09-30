SAN BENEDETTO – Un leader è grande quanto lo sono le persone che sceglie al suo fianco

Una regola del buon governo che al sindaco Antonio Spazzafumo non sembra interessare. La sua priorità è restare al comando. Per farlo, è costretto a scelte che lui stesso – per come lo si conosce – definirebbe “tappandosi il naso”.

Conta solo andare avanti, sempre e comunque, preferendo alla qualità i numeri: quelli che servono per arrivare a fine mandato e magari ricandidarsi.

Ma dove vuole arrivare, in realtà, non si capisce. Si vanta di aver fatto tanto e di voler fare ancora di più. In realtà, ciò che ha realizzato finora rientra nella definizione di “normale amministrazione”: atti che conservano e mantengono l’ordinario, senza modificare in modo sostanziale la città. Nulla di straordinario, nulla che affronti davvero i problemi. E da chi si è presentato come “non politico”, la città si aspettava ben altro.

Ecco alcuni esempi:

A – Turismo.

San Benedetto non lo considera più una priorità. Si continua a vivere di rendita, ma fino a quando? Le risorse del PNRR potevano favorire idee innovative. Invece, il nulla. Esattamente come i predecessori.

B – Isolamento.

La città si è chiusa in sé stessa, ignorando i borghi e il loro potenziale. Negli anni ’90 scrivevamo che “mare, spiaggia e palme non bastano più”. Oggi è più vero che mai: serve un brand forte, “Mare e Colline”. Spazzafumo, invece, ha accentuato l’isolamento. Decisioni da politicante qualsiasi, utili solo a populismo e astensionismo (vedi ultime regionali).

C – Ospedale.

Vuole un nuovo ospedale in città senza chiarire il futuro del “Madonna del Soccorso”. Altro aspetto abbastanza grave per noi oltre al danno Turistico. Con ‘problemi’ sulla struttura del terreno di Ragnola e sulla proprietà sulla quale stanno nascendo le stesse domande che venivano avanzate a quella di Pagliare, per l’ospedale unico.

D – Caserme.

Vigili del fuoco e Polizia di Stato: tutte dentro San Benedetto, già tra le città più dense d’Italia. Scelte che ignorano logica e pianificazione territoriale.

E – Bambinopoli e Ballarin.

La priorità, da anni, è sistemare “Bambinopoli”. Eppure resta uno scempio nel cuore della città. Il rischio è che l’area del Ballarin faccia la stessa fine, sprecando soldi pubblici e perdendo l’occasione di risolvere un nodo urbano fondamentale

San Benedetto continua a fare un passo avanti sull’ordinaria amministrazione e tre indietro: una città senza visione, senza coraggio, senza progetti strutturali.

E torniamo al punto di partenza: Spazzafumo sceglie collaboratori deboli. È altresi curioso notare che il suo modo di agire lo veda ‘protagonista’ come capo ma anche ‘vittima’. Mi riferisco a tutte le volte che ha subito e continua a subire e piegarsi a chi ha più potere di lui. Una sottomissione che fa pensare a ciò che gli antichi romani dicevano di noi: «Il posto più squallido d’Italia». Chiudete gli occhi e ricordate i minuti finali del film Spartacus con Kirk Douglas.