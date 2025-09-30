GROTTAMMARE – Grande prova per i ragazzi di mister Seghetti che si impongono con un netto 8-0 contro il San Severino in Coppa Marche.
Match senza storia allo Sporting Village di Grottammare, con il risultato che recita 6-0 già nel primo tempo, grazie alle tre reti di Renki, le due di Galanti e la prima di Sgolastra. Nella ripresa Cancrini e sempre Sgolastra portano a 8 le reti finali.
I rossoblu torneranno in campo venerdì 3 ottobre per la seconda giornata di campionato, quando saranno impegnati a Macerata contro il Bayer Cappuccini.
