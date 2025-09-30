ACQUAVIVA – Intorno alle 14:30 di ieri, lunedì 29 settembre, i Vigili del Fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti in contrada Albula per soccorrere un uomo che era finito in un fossato con il suo trattore. Lo stesso stava lavorando un terreno di sua proprietà quando, in fase di manovra, è scivolato sul letto del torrente.

Il mezzo agricolo, pur in bilico, è restato in posizione corretta e gli operatori VF dopo averlo ancorato per evitare possibili scivolamenti ed essersi fatti strada tra la folta vegetazione per aprire un sentiero, insieme ai sanitari lo hanno prelevato dal sedile e trasportato in ospedale.

Sul posto anche i Carabinieri.