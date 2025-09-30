STELLA DI MONSAMPOLO – Si è conclusa con un bilancio straordinario la MicheleperCorsa edizione 2025.

L’evento benefico si è svolto il 27 e 28 settembre con l’obiettivo di raccogliere fondi per il camp estivo destinati ai ragazzi con disabilità.

L’iniziativa, promossa dall’ associazione Michelepertutti e sostenuta da BellaCoggg ha visto una partecipazione massiccia e sentita da ogni angolo d’Italia.

La generosità dei partecipanti ha permesso di donare un’ora di campo estivo 2026 a numerosi giovani, garantendo loro un’esperienza indimenticabile.

Nell’edizione estiva del 2025, infatti, oltre 80 ragazzi provenienti da ben 11 diverse regioni italiane hanno potuto godere di un’estate di inclusione e divertimento, un risultato reso possibile unicamente dal contributo di coloro che hanno deciso di sostenere la causa.

Ancora una volta, la risposta del pubblico è stata eccezionale, dimostrando quanto sia forte la sensibilità verso temi di solidarietà e inclusione.

La grande affluenza e il successo della raccolta fondi confermano il ruolo cruciale di MicheleperCorsa nel finanziare queste importanti opportunità per i ragazzi con disabilità, offrendo loro non solo un’estate spensierata, ma anche un momento di crescita e socializzazione.