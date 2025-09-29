SAN BENEDETTO – Anche il comune rivierasco conferma la sua fiducia al presidente uscente Francesco Acquaroli, che si impone alle Elezioni Regionali 2025 con un risultato netto: il 50,83% dei consensi, secondo i dati ufficiali aggiornati con 26 sezioni scrutinate su 43.

Acquaroli, sostenuto da una solida coalizione di centrodestra composta da Fratelli d’Italia, Lega Salvini Marche, Forza Italia, Noi Moderati, oltre a numerose liste civiche tra cui I Marchigiani per Acquaroli Presidente e Libertas – Unione di Centro, ha raccolto 5.925 voti, superando il suo principale sfidante Matteo Ricci, che si è fermato a 5.513 voti (47,29%).

Il risultato nel comune di San Benedetto del Tronto assume un peso politico rilevante: la città, storicamente contesa tra centrodestra e centrosinistra, conferma il suo orientamento verso l’area moderata e conservatrice, premiando la linea di continuità rappresentata da Acquaroli.

Più distaccati gli altri candidati:

Claudio Bolletta : (0,73%)

Beatrice Marinelli : (0,68%)

Francesco Gerardi: (0,47%)

Con questa affermazione, Francesco Acquaroli consolida il suo consenso nella fascia costiera meridionale delle Marche, e si prepara a giocare la partita finale a livello regionale con un risultato forte in una delle città più popolose della provincia di Ascoli Piceno.