“Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti Francesco e buon lavoro”.

Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni pochi minuti fa sui suoi profili social ufficiali, a seguito della vittoria di Francesco Acquaroli alle elezioni regionali nelle Marche.