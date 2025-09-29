AGGIORNAMENTO ORE 17.50
L’esponente di Fratelli d’Italia Francesco Acquaroli si conferma alla guida della Regione Marche per un secondo mandato. Il principale avversario, Matteo Ricci, europarlamentare del Partito democratico sostenuto dal campo largo del centrosinistra con dentro anche il Movimento 5 Stelle, ha riconosciuto la sconfitta.
L’affluenza definitiva si è fermata al 50,01%, con un calo netto rispetto al 2020: quasi dieci punti in meno (9,7%) rispetto al precedente 59,7%.
Le prime parole di Francesco Acquaroli rieletto: “Porteremo avanti il lavoro iniziato”
ANCONA – “Francesco Acquaroli (centrodestra) è rieletto presidente delle Marche”. Lo scrive sul suo account X Youtrend.
Quando sono state scrutinate 101 sezioni su 1.572, il governatore uscente del centrodestra raccoglie il 51,38% dei consensi. Alle sue spalle lo sfidante del centrosinistra Matteo Ricci, fermo al 45,25%.
Un dato parziale ma già significativo, che consolida il vantaggio indicato dagli instant poll e dalle prime proiezioni, confermando la riconferma di Acquaroli alla guida della Regione.
Affluenza definitiva al 50,0%, con un calo medio di 10 punti rispetto al 2020 in tutte le province marchigiane.
