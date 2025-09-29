GROTTAMMARE – Intervento intorno alle 12:30 di oggi per i Vigili del Fuoco di San Benedetto del Tronto in via Firenze. La causa un ramo staccatosi da un pino e che minacciava di cadere sulla via sottostante, trattenuto soltanto da un palo dell’illuminazione pubblica. Nella successiva fase di verifica, è stato constatato che altri rami erano intrecciati con i cavi elettrici della bassa tensione e che staccandosi potevano finire sulla corsia sud della A14.

Prosegue intanto l’opera dei Vigili del fuoco ad Ascoli Piceno per evadere gli interventi in coda e causati dal nubifragio che ieri si è abbattuto sul capoluogo. Dalle 9 di questa mattina sono 15 gli interventi effettuati ed attualmente in corso.