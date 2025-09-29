ANCONA – Le Marche hanno scelto il nuovo presidente regionale e le prime proiezioni confermano l’andamento degli instant poll: Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra e presidente uscente, risulta in vantaggio sullo sfidante del centrosinistra Matteo Ricci.

Secondo i dati diffusi da Opinio per la Rai, Acquaroli si attesterebbe attorno al 51%, mentre Ricci sarebbe al 45,6%. Stime analoghe arrivano da Swg per La7, che attribuisce al governatore uscente il 52% contro il 45% dell’ex sindaco di Pesaro. Anche YouTrend per Sky Tg24 fotografa un testa a testa iniziale, con entrambi i candidati collocati nella forbice tra il 46 e il 50%.

Intanto, l’affluenza definitiva si ferma al 50% circa, nove punti in meno rispetto alle ultime regionali del 2020, quando aveva votato quasi il 60% degli aventi diritto.

I dati ufficiali, consultabili sul portale regionale, sono ancora in aggiornamento: si tratta di percentuali provvisorie, basate sui verbali trasmessi dai singoli comuni.

Nelle prossime ore, con il procedere dello scrutinio, sarà possibile delineare con maggiore precisione il quadro dei risultati, la distribuzione dei voti nelle varie province e la composizione del nuovo Consiglio regionale.

AGGIORNAMENTO ORE 17

Regionali Marche: Seconda proiezione Opinio Italia per Rai (copertura campione 18%, ore 16.51).