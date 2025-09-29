AGGIORNAMENTO ORE 19.18 Copertura del campione al 92%, Francesco Acquaroli è al 52,6%. Matteo Ricci, al 44,78%. Tra i partiti, FdI è al 28,1%; il Pd al 22,78%; Fi all’8,2%; la Lega al 7,15%; il M5s al 5,26%, Avs al 4,23%.

ANCONA – Secondo l’instant poll diffuso alle 15 da YouTrend per Sky Tg24, nelle Marche si profila un vero e proprio testa a testa tra il presidente uscente Francesco Acquaroli (centrodestra) e il candidato del centrosinistra Matteo Ricci, entrambi stimati in una forbice compresa tra il 46% e il 50%.

Un risultato ancora tutto da decifrare, mentre si attende il completamento dello scrutinio. Sul fronte della partecipazione, l’affluenza si attesterebbe attorno al 50%, con circa la metà delle 1.572 sezioni scrutinate. Un dato che, se confermato, segnerebbe un calo di circa nove punti percentuali rispetto al 2020, quando la partecipazione era stata del 59,75%.

Secondo instant poll. Nelle Marche il presidente uscente Francesco Acquaroli, ricandidato per il centrodestra, risulterebbe in lieve vantaggio nelle ultime proiezioni: la sua forbice oscilla tra il 49% e il 53% dei consensi. Lo sfidante del centrosinistra, Matteo Ricci, si attesta invece tra il 45% e il 49%.

Copertura del campione al 92%, Francesco Acquaroli è al 52,6%. Matteo Ricci, al 44,78%. Tra i partiti, FdI è al 28,1%; il Pd al 22,78%; Fi all’8,2%; la Lega al 7,15%; il M5s al 5,26%, Avs al 4,23%.