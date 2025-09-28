ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

ANCONA – Il 28 e 29 settembre, i Cittadini delle Marche sono chiamati a scegliere il nuovo Presidente della Regione, e la composizione del Consiglio Regionale. Di seguito i dati dell’Affluenza, con tutte le sezioni scrutinate:

DOMENICA 28 SETTEMBRE ORE 19

In Regione il totale dei votanti si attesta al 10,59%

La situazione Provincia per Provincia

Ancona: 9,6%

9,6% Ascoli Piceno: 10,33%

10,33% Fermo: 10,9%

10,9% Macerata: 10,15%

10,15% Pesaro e Urbino: 12,35%

AGGIORNAMENTO DOMENICA 28 SETTEMBRE ORE 19

Secondo l’ultimo dato reso noto alle ore 19:00 di domenica, ha votato il 30,24% degli aventi diritto.

Il dato segna un calo di quasi tre punti percentuali rispetto alla scorsa tornata elettorale (2020), quando alla stessa ora l’affluenza si era attestata al 32,94%. La partecipazione si conferma quindi inferiore rispetto alla rilevazione precedente.

La situazione Provincia per Provincia

L’andamento dell’affluenza è disomogeneo sul territorio marchigiano. La provincia di Pesaro Urbino si conferma la più partecipativa, registrando il dato più elevato.

Di seguito l’affluenza parziale alle ore 19:00 nelle singole province:

Pesaro Urbino: 32,84%

32,84% Fermo: 30,64%

30,64% Ascoli Piceno: 29,09%

29,09% Macerata: 28,28%

28,28% Ancona: 30%

AGGIORNAMENTO DOMENICA 28 SETTEMBRE ORE 23

Secondo l’ultimo dato reso noto alle ore 23:00 di domenica, ha votato il 37,71% degli aventi diritto.

Alle ore 23.00 si è recato a votare il 37,71% degli aventi diritto, rispetto al 42,72 del 2020, registrando un calo di circa il 5%.

La situazione Provincia per Provincia

L’andamento del -5% circa, rispetto alle regionali del 2020, si rispecchia in maniera uniforme nelle varie province.

Di seguito l’affluenza parziale alle ore 19:00 nelle singole province:

Pesaro Urbino: 40,07% (45,34% nel 2020)

40,07% (45,34% nel 2020) Fermo: 38,37% (43,05% nel 2020)

38,37% (43,05% nel 2020) Ascoli Piceno: 36,26% (41,07% nel 2020)

36,26% (41,07% nel 2020) Macerata: 35,82% (40,51% nel 2020)

35,82% (40,51% nel 2020) Ancona: 37,72% (42,96% nel 2020)

Le operazioni di voto riprenderanno domani, lunedì, dalle ore 7:00 alle ore 15:00. Successivamente, inizierà lo spoglio delle schede regionali.