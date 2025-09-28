PORTO SAN GIORGIO – Il maltempo crea problemi anche nel fermano, più precisamente nella zona di Porto San Giorgio, dove sono stati diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco, impegnati soprattutto in operazioni di prosciugamento di locali allagati, sia commerciali che abitazioni private, e nella rimozione di automobili rimaste bloccate nei sottopassi invasi dall’acqua.

Alle ore 9 risultavano circa 15 gli interventi effettuati, mentre nella notte altri 30 sono stati portati a termine nella provincia di Ascoli Piceno.