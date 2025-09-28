ASCOLI PICENO – Il nubifragio che si è abbattuto ieri sul capoluogo ha costretto a intervenire su più zone i Vigili del Fuoco della Centrale, con il supporto degli uomini del presidio VF di Arquata del Tronto.

Bloccata la circolazione in via Cola d’Amatrice e via Torricella, dove degli alberi spezzati o completamente abbattuti hanno colpito le macchine parcheggiate nelle zone sottostanti.

In via della Palude, frazione Campolungo, una macchina, con a bordo una donna e il suo bambino, è rimasta bloccata sotto un metro d’acqua con portiere e finestrini bloccati. Obbligato l’intervento dei pompieri per mettere in salvo mamma e figlio.

A Piane di Morro, frazione di Folignano, un fulmine è caduto su circa 250 rotoballe, causandone l’incendio e tenendo occupati i Vigili del Fuoco per tutta la notte.

Intervento anche in Piazza del Popolo per rimuovere ombrelloni e arredi delle attività commerciali che, a causa del vento e della pioggia, costituivano un pericolo per i passanti. Stessa cosa effettuata per segnali stradali, cartelloni pubblicitari, tende parasole, staccatesi in parte da balconi e da negozi e pannelli per le affissioni elettorali divelti , che rappresentavano rischio per la circolazione veicolare e pedonale.