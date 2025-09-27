Ottavio Palladini: “Abbiamo incontrato una squadra forte, sia a livello fisico sia come organizzazione di gioco. Noi abbiamo creato tanto, nel primo tempo potevamo già avere qualche gol di scarto in più e non era scontato contro una squadra così brava tecnicamente. In questo campionato bisogna essere pronti anche a cambiare modulo di gioco in corsa, i miei ragazzi hanno spirito di sacrificio poi sappiamo che sono giovani e quindi possono avere degli alti e bassi, ma sicuramente oggi ho visto lo spirito giusto contro la più forte avversaria incontrata fino ad ora. Il centrocampo a tre ci ha dato più solidità, dobbiamo continuare su questa strada”.

Michele Brambilla, mister Juve Ng: “Abbiamo regalato il primo tempo, poi siamo rientrati bene in campo e ci abbiamo creduto ma non possiamo concedere così tanto. L’ambiente mi ha fatto una bellissima impressione, i nostri ragazzi devono abituarsi a giocare in queste piazze se vogliono crescere, oggi il pubblico ha spinto tanto, si vede che qui c’è voglia di calcio vero. La Samb è una buona squadra, ci aspettavamo una partita tosta, per quanto riguarda noi l’obiettivo è migliorare i ragazzi e prepararli alle categorie che dovranno affrontare. Fare la C per loro è formativo”.

Umberto Eusepi: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, penso il migliore da quando io sto qui, nella ripresa non abbiamo iniziato benissimo i primi quindici minuti. Ma di fronte avevamo una squadra ben costruita con ragazzi scelti e non era sicuramente facile. Io voglio restare qua fin quando posso, qui mi sento a casa. So di avere anche una grande responsabilità perchè il mio compito è anche quello di far capire ai più giovani come si sta in questa piazza. Col mister si è creato un rapporto speciale, non si può non volergli bene. Ora dobbiamo partire da questa prestazione e limare i dettagli come l’inizio del secondo tempo”.

Cristian Iaiunese: “Segnare qui è un’emozione unica, quando mi è arrivato il pallone ci ho provato ed è stata una grande gioia, sinceramente non me lo ricordo neanche bene perchè lo devo ancora rivedere. Davanti a me ho attaccanti di categoria come Eusepi e Sbaffo, da loro ho tanto da imparare, quando il mister mi dà l’occasione cerco di coglierla”.