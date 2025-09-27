SAN BENEDETTO – Tutto pronto al Riviera per Samb-Juve Next Gen, sfida valida per la 7a giornata del Girone B di Serie C.
NOTE
Splendida giornata di sole, leggera brezza. Manto erboso in buone condizioni. Protesta del tifo organizzato rossoblu per i primi 10′ contro le squadre B. Spettatori 6’662.
FORMAZIONI
SAMB (4-3-3): Orsini, Zoboletti, Pezzola, Zini, Tosi, Candellori, M. Toure, Alfieri, Konate, N. Toure, Eusepi.
All. Ottavio Palladini. A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Marranzino, Bongelli, Sbaffo, Battista, Vesprini, Paolini, Iaiunese, Scafetta, Tataranni.
JUVENTUS N.G. (4-3-3): Mangiapoco, De Jesus, Owusu, Deme, Faticanti, Guerra, Scaglia, Turicchia, Turco, Rouhi, Cudrig.
All. Michele Brambilla. A disp. Scaglia, Fuscaldo, Macca, Ngana, Puczka, Anghelè, Amaradio, Savio, Brugarello, Vacca, Pugno, Van, Makiobo, Pagnucco, Martinez.
ANGOLI 12-4
AMMONITI Cudrig 70′, Alfieri 75′, Iaiunese 90+5′
ESPULSI
CRONACA
2′ Primo corner per la Juve, Rouhi crossa in mezzo ma Orsini è sicuro e blocca.
4′ Due angoli in rapida successione anche per la Samb, Alfieri crossa sul primo palo ma la difesa juventina si chiude bene.
6′ Altro angolo per la Samb, sponda di Eusepi per M. Toure che calcia al volo di sinistro ma trova solo l’esterno della rete.
9′ Gol annullato alla Juve, Deme aveva segnato ma era partito in posizione irregolare.
12′ EUSEPI GOOOL! Lancio lungo per Konate che difende palla spalle alla porta, appoggia per Eusepi che calcia un missile imparabile sotto l’incrocio dei pali. Gran gol, Samb avanti!
15′ Pareggio immediato della Juve, Guerra calcia dal limite, Orsini respinge ma lascia il pallone in area e Deme di testa appoggia comodamente in rete. 1-1.
19′ Angolo per la Samb, Alfieri da destra ad uscire per Pezzola che di testa non riesce ad imprimere forza al pallone. Blocca Mangiapoco.
25′ RIGORE PER LA SAMB! N. Toure punta De Jesus, che per non farsi saltare lo stende in area. Rigore netto. Eusepi ha già il pallone in mano.
26′ GOOOL! Il Capitano incrocia forte rasoterra col destro e Mangiapoco non ci arriva! 2-1 per la Samb.
29′ Insiste la Samb, grande occasione per M. Toure a centro area col destro ma Mangiapoco si oppone in corner.
30′ Dalla bandierina Alfieri crossa per Eusepi che col destro di prima intenzione calcia benissimo di collo pieno, Mangiapoco ancora in angolo! Il Riviera è una bolgia.
32′ TRAVERSA DI EUSEPI! Cross di Tosi col calibro per Eusepi che di testa svetta a centro area ma colpisce la parte alta della traversa. 2-1 che comincia ad andare stretto ai rossoblu.
34′ PALO DI EUSEPI. Incredibile, ancora vicino alla tripletta il capitano, che sfortuna!
39′ Ancora vicinissima al tris la Samb! Blitz di M. Toure che recupera palla sulla trequarti e libera il destro dai 20 metri. Fuori non di molto!
41′ Si vede in avanti anche la Juve: cross di Rouhi da destra per Cudrig che di testa mette alto.
45’+1′ Finisce qui il primo tempo. Samb brillante e convincente in questa prima frazione di gioco.
RIPRESA
3′ Subito una card spesa dalla Samb a inizio ripresa per un presunto tocco di braccio di Owusu su cross di N. Toure. Ma per l’arbitro, dopo revisione al FVS, non c’è nulla.
10′ Contropiede Juve, Deme sfugge a Tosi e calcia sul primo palo, Orsini in angolo.
11′ Orsini ancora super! Sul corner seguente, grande riflesso su Scaglia.
13′ Pareggio della Juventus, cross da sinistra di Cudrig per Guerra che coglie impreparata la retroguardia rossoblu e tutto libero insacca per il 2-2.
17′ Colpo di testa di Vacca di poco alto sulla traversa, proteste della Samb per un fallo non ravvisato su Tosi a inizio azione. Intanto dentro Scafetta per Konate.
23′ Non ce la fa Tosi, dentro Paolini sulla corsia di sinistra.
25′ Angolo per la Juve, Anghelè crossa sul secondo palo, Orsini allontana.
27′ GOOOOL! ZOBOLETTI! Corner per la Samb, Alfieri a rientrare per Zoboletti che colpisce in maniera “sporca” ma la mette dentro! Dopo alcuni istanti di fiato sospeso l’arbitro dice che il pallone ha varcato la linea e tutta la Samb esulta sotto la Nord!
34′ Triplo cambio nella Samb fuori Alfieri, Eusepi e N. Toure, per Sbaffo, Marranzino e Iaiunese.
38′ Cross di Vacca da destra, sicuro Orsini nell’uscita in presa alta.
40′ La Samb ora si chiude e prova a ripartire in contropiede, bella progressione di Zini in un 4 contro 3 ma poi sbaglia il passaggio. Eusepi scatenato in panchina a fare quasi da vice Palladini per tenere alta l’attenzione.
43′ Bravissimo Marranzino a conquistare un angolo preziosissimo e a rosicchiare secondi. Sugli sviluppi colpo di testa di Paolini direttamente sul fondo.
45′ Concessi 7′ di recupero. C’è ancora da soffrire.
45’+1′ Ancora Samb in contropiede, Sbaffo serve M. Toure con un filtrante ma Scaglia lo chiude sul più bello. Palladini chiede la revisione al FVS.
45+2′ Il contatto è regolare. Niente rigore per la Samb.
45’+3′ Forcing della Juventus ma i rossoblu si difendono con le unghie e con i denti.
45’+4′ IAIUNESEEEEEE! GOL BELLISSIMO chiudete le valige! 4-2. Sinistro da posizione impossibile che diventa una parabola perfetta sotto l’incrocio!
45+7′ FINISCE QUI! Partita folle al Riviera. Samb due volte avanti e due volte riacciuffata. Poi Zoboletti e Iaiunese portano in trionfo i rossoblu.
