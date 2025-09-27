GROTTAMMARE – La Samb Calcio a 5 conquista un punto nella prima partita di campionato contro il Montelupone C5 allo Sporting Village di Grottammare, la casa provvisoria per i ragazzi di mister Seghetti fino al termine dei lavori al PalaSpeca.

I rossoblu, che hanno dovuto fare a meno di Renki per squalifica, partono comunque forte, portandosi in vantaggio con Sgolastra. Prima dell’intervallo però gli ospiti la ribaltano, andando a riposo in vantaggio 1-2.

Nella ripresa contro rimonta Samb con le reti di Mindoli e Galanti, prima del definitivo pareggio ospite firmato da Marilungo, con la partita che si conclude dunque 3-3

Gli appuntamenti però non finiscono qui, prossimo appuntamento lunedì sempre allo Sporting Village, quando gli uomini di mister Seghetti scenderanno in campo contro il San Severino in Coppa Marche.