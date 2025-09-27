GROTTAMMARE – La Samb Calcio a 5 conquista un punto nella prima partita di campionato contro il Montelupone C5 allo Sporting Village di Grottammare, la casa provvisoria per i ragazzi di mister Seghetti fino al termine dei lavori al PalaSpeca.
I rossoblu, che hanno dovuto fare a meno di Renki per squalifica, partono comunque forte, portandosi in vantaggio con Sgolastra. Prima dell’intervallo però gli ospiti la ribaltano, andando a riposo in vantaggio 1-2.
Nella ripresa contro rimonta Samb con le reti di Mindoli e Galanti, prima del definitivo pareggio ospite firmato da Marilungo, con la partita che si conclude dunque 3-3
Gli appuntamenti però non finiscono qui, prossimo appuntamento lunedì sempre allo Sporting Village, quando gli uomini di mister Seghetti scenderanno in campo contro il San Severino in Coppa Marche.
Lascia un commento