OFFIDA – Durante la puntata di Propaganda Live andata in onda questa sera. 26 settembre, su La7, è stato trasmesso il video, diventato virale, in cui Ahmad Asadi, cittadino italo-palestinese residente nelle Marche, stringe la mano a Matteo Salvini durante una tappa elettorale ad Offida.

Sono state mandate in onda le immagini dell’incontro con il leader della Lega, nel contesto delle proteste che hanno accompagnato la visita di Salvini nelle Marche lo scorso 25 settembre 2025.

Nel filmato, girato ad Offida, si vede Ahmad avvicinarsi al ministro mentre questi si muove tra i banchi del mercato: «Ministro, posso salutarla? Sono un marchigiano palestinese», dice con tono pacato. Salvini si ferma, gli stringe la mano e risponde: «Buona fortuna», ripetendolo due volte prima di proseguire. Al termine della manifestazione, Ahmad, è stato fermato dalla polizia e gli è stato richiesto il documento di identità sia a lui e sia ad altri manifestanti, nonostante si fosse limitato a esprimere il proprio dissenso in modo pacifico. Un gesto che ha sollevato interrogativi, dove molti si sono chiesti se si sia trattato di un normale controllo o di una misura eccessiva nei confronti di alcuni cittadini che stavano legalmente e pacificamente manifestando.

Il gesto, apparentemente formale, ha assunto un valore simbolico, soprattutto alla luce delle contestazioni che hanno accolto Salvini nelle tappe marchigiane, in particolare ad Ascoli Piceno, dove diversi gruppi lo hanno accusato di essere “amico di un genocida” per il suo sostegno a Israele nel conflitto in corso con la Palestina.

Ahmad Asadi era stato ospite di Propaganda Live nella puntata precedente, dove aveva raccontato la sua storia: nato in Palestina che vive da tanti anni nelle Marche. [ Clicca qui per leggere il nostro precedente articolo]