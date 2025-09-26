SAN BENEDETTO – Tornano le Giornate Europee del Patrimonio con un evento speciale in programma domenica 28 settembre alle ore 17 presso il Museo del Mare di San Benedetto.
Il tema scelto quest’anno dalla Commissione Europea è “Architetture. L’arte di costruire”, con lo scopo di valorizzare il paesaggio architettonico frutto del lavoro umano, dai monumenti storici agli edifici contemporanei, in quanto espressione e rappresentazione di arte, cultura, tradizione e innovazione. In questa ottica, a San Benedetto, anche il paesaggio portuale, di cui il museo è parte, racchiude la fatica e l’ impegno di chi l’ ha costruito, vissuto e ne tramanda storia e tradizioni.
Il programma dell’ evento di domenica prevede, quindi, una visita guidata al museo e al “paesaggio portuale” che lo circonda, una performance di Live Digital Painting degli artisti Vincenzo Lopardo e Davide Laudadio, che ricostruirà, per immagini e suoni, i tratti più caratteristici del luogo simbolo della città, e un aperitivo finale.
Il costo dell’evento è di 5 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria al numero 353 4109069
