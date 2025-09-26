Il tema scelto quest’anno dalla Commissione Europea è “Architetture. L’arte di costruire”, con lo scopo di valorizzare il paesaggio architettonico frutto del lavoro umano, dai monumenti storici agli edifici contemporanei, in quanto espressione e rappresentazione di arte, cultura, tradizione e innovazione. In questa ottica, a San Benedetto, anche il paesaggio portuale, di cui il museo è parte, racchiude la fatica e l’ impegno di chi l’ ha costruito, vissuto e ne tramanda storia e tradizioni.

Il programma dell’ evento di domenica prevede, quindi, una visita guidata al museo e al “paesaggio portuale” che lo circonda, una performance di Live Digital Painting degli artisti Vincenzo Lopardo e Davide Laudadio, che ricostruirà, per immagini e suoni, i tratti più caratteristici del luogo simbolo della città, e un aperitivo finale.

Il costo dell’evento è di 5 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria al numero 353 4109069