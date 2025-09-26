ASCOLI PICENO – Sono comparse in città delle scritte infamanti ed oscene all’indirizzo di una ragazza. “Schifato e indignato da tutto questo: stavolta si è davvero superato il limite” – dichiara a riguardo il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti.
Un atto vile e codardo: sono in corso le indagini per risalire all’autore/agli autori delle scritte.
Questa non è una “ragazzata”, questa è violenza. E non è assolutamente accettabile.
Massima solidarietà alla ragazza coinvolta, da parte mia e di tutta la comunità ascolana.
Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Lascia un commento