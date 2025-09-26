SAN BENEDETTO – Sabato 27 settembre la Sambenedettese affronterà per la prima volta nella sua storia la Juventus Next Gen, squadra under 23 del blasonato club torinese, inserita in Serie C dalla stagione 2018/2019.

Si tratta della prima u23 professionistica in Italia, a cui si sono aggiunte negli anni Atalanta u23, Inter u23 e Milan Futuro (quest’ultimo ora è in serie D). Molti sono i talenti usciti da questo progetto, come Soulè, ora titolare alla Roma, o Huijsen, comprato in estate dal Real Madrid.

Anche le prestazioni sono sicuramente soddisfacenti, poiché è riuscita quasi sempre a qualificarsi ai playoff. Anche quest’anno è partita bene, collezionando 11 punti nelle prime sei di campionato e posizionandosi momentaneamente al 4° posto.

I bianconeri giocano 3-4-3, sfruttando al meglio le fasce sia con la spinta degli esterni di centrocampo che cercano il cross sia con l’attacco della profondità delle ali offensive. Una statistica sorprendente è sicuramente quella degli xg (expected goals), che sono di gran lunga inferiori rispetto all’ottimo numero di reti segnate dalla squadra di mister Brambilla, segno di grande cinismo sotto porta.

Per quanto riguarda la fase difensiva, spesso si schierano alti e sono bravi nei duelli aerei, ma concedono tanto: sono addirittura 7 i gol subiti nelle ultime 3 partite. Il centrale del reparto a tre, Scaglia, è l’unico over nell’undici titolare.

La Juve Next Gen, dunque, ha sicuramente dimostrato di essere una squadra difficile da affrontare, ma penso e spero che ci aspetta una gara divertente e imprevedibile come spesso sono state le partite dei bianconeri questa stagione. La Samb, dal canto suo, dovrà essere attenta alla velocità degli avversari e sfruttare al meglio gli spazi che concederanno, soprattutto in ripartenza. Dopo l’importantissima vittoria a Perugia, domani è fondamentale continuare a macinare punti sia per la classifica che per il morale.