PORTO D’ASCOLI – Nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre, in via Frau a Porto d’Ascoli, è divampato un incendio che ha coinvolto tre auto parcheggiate e due edifici, anche loro danneggiati dalle fiamme.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’intera zona e hanno transennato parte di un marciapiede chiudendolo al traffico pedonale. Su quel tratto interdetto insistono anche due attività commerciali che resteranno chiuse fino al ripristino delle condizioni di igienicità e sicurezza.

Ancora sconosciute le cause dell’incendio.