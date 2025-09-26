WEB TV – Nuova puntata di Punto. E a Capo, in onda questa sera sulla web-tv di Riviera Oggi

Abbiamo deciso di dedicare alcune puntate di questo programma alla scuola e alle novità introdotte dal ministro Valditara con la legge 150 del 1 ottobre 2024, approvata in Parlamento il 25 settembre 2025. Lo abbiamo fatto con le nostre giornaliste e professoresse, Giancarla Perotti, docente di scuola secondaria di secondo grado e della Facoltà Teologica di Ancona ed Elvira Apone, docente sia di scuola secondaria di secondo grado sia di scuola secondaria di primo grado. Conduce la nostra giornalista, anch’essa professoressa, Ascenza Mancini.

Siamo partiti dal cuore della riforma che parla della centralità dell’alunno e, dell’intento del ministro dell’istruzione, di aspirare ad una scuola più autorevole e non autoritaria in cui, accanto alla centralità del discente, siano fondamentali il rispetto e il merito. Abbiamo deciso di affrontare questa tematica proprio per la sua attualità e per le diverse e diversificate sfumature che interessano non solo l’alunno e l’insegnante ma l’intera società in quanto la scuola è uno dei polmoni della realtà sociale e civile. È importante confrontarsi e dialogare su questioni che attengono anche al futuro della società. Non si tratta di fare polemica o di scontrarsi ma di avviare un dibattito libero e sereno per guardare la scuola per quello che è e che dovrebbe essere. Perché le nuove disposizioni, che entreranno in vigore nell’anno 2025 2026, hanno posto l’accento su particolari elementi? Che significa mettere al centro la persona e che cos’è il merito? Che cosa si intende per autorevolezza? Queste ed altre domande hanno caratterizzato questo primo incontro che vi invitiamo a guardare