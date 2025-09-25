MONSAMPOLO DEL TRONTO– L’Associazione Michelepertutti, nella giornata di mercoledì 24 settembre presso la sede dell’Associazione, in Piazza Adolfo Binni 4, Stella di Monsampolo , ha inaugurato Frichì, un polo di innovazione educativa dedicato a bambini e bambine da 0 a 6 anni, alle loro famiglie e a tutti gli adulti che operano nell’infanzia.

L’inaugurazione si è tenuta alle ore 11 con una conferenza stampa, seguita da un aperitivo e proseguita nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, con un Open Day aperto alla cittadinanza.

Frichì trova spazio nella sede operativa dell’associazione Michelepertutti, a Stella di Monsampolo: 180 mq divisi in spazi tematici, modulabili ed adattabili a diverse età e proposte.

Dal lunedì al venerdì sono previste sia attività strutturate e condotte da educatrici esperte sia la possibilità di fruire in autonomia di spazi e materiali. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo psicomotorio di bambini e bambine da 0 a 6 anni, con o senza fragilità, coinvolgendo la famiglia.

Le attività proposte si fondano su solide evidenze scientifiche e sull’esperienza pluriennale di Michelepertutti sul territorio, arricchite da nuove iniziative, come l’educazione digitale per la fascia 0-6 anni.

Lo spazio è anche a disposizione di enti e professionisti che si occupano di educazione e benessere dei più piccoli, favorendo così un approccio educativo multidisciplinare, integrato e centrato sul bambino.

Per ricevere il calendario degli appuntamenti o accedere agli spazi, è sufficiente chiamare il 375 746 63 20 oppure scrivere a info@michelepertutti.org

Tutte le attività strutturate in appuntamenti di gruppo sono completamente gratuite per le famiglie, grazie al sostegno di Fondazione Prosolidar.

L’offerta Frichì nasce anche dal confronto costruttivo con l’amministrazione comunale, per formulare una proposta adeguata ai bisogni del territorio.

“La collaborazione con le associazioni del nostro territorio è quotidiana e centrata sul benessere dei cittadini, in particolare dei più piccoli. La proposta Frichì si inserisce in modo coerente nel nostro impegno verso le famiglie” dichiara il sindaco Massimo Narcisi.

“Siamo felici di inaugurare Frichì, un polo che racchiude esperienze, progetti e formazioni al servizio dell’infanzia. La nostra mission è non lasciare nessuno indietro: vogliamo offrire a tutti i bambini e le bambine del territorio l’opportunità di sviluppare intelligenze e talenti, senza lasciare nessuna famiglia sola.” – conclude Cristiana Carniel, fondatrice dell’Associazione Michelepertutti.