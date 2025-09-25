MONTEPRANDONE – È accaduto intorno alle 9:30 di questa mattina l’incidente che ha visto coinvolte due auto, sulla strada che collega Centobuchi e Porto d’Ascoli, più precisamente sulla curva in cui si incrociano via Scopa e via Volterra.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, purtroppo però, questo si riconferma un tratto di strada a forte rischio in cui è ormai consuetudine assistere a scene di questo tipo.