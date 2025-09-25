SAN BENEDETTO – Seguendo l’andazzo dei nostri tempi, è chiaro che oggi ci si candida perché si considera la politica un mestiere come un altro. Ma non lo è. Lo stesso vale per gran parte dei giornalisti, che “esercitano” per lo stipendio con lo spirito di chi “attacca l’asino dove vuole il padrone”. Tradotto: “comanda chi paga”.

Un principio che può valere in molti mestieri, ma che diventa nocivo quando si parla di giornalismo e politica. Perché i primi dovrebbero essere i guardiani del potere a tutela del popolo, e i secondi amministratori del bene comune visto come missione.

La regola del buon governo. Il riferimento è alla gestione del mandato da parte del sindaco di San Benedetto del Tronto, Antonio Spazzafumo. Il suo modo di fare, e precisamente la scelta dei suoi collaboratori, mi ha fatto venire in mente una frase storica che condivido pienamente e la metto in pratica come editore e direttore responsabile: “Un leader è tanto grande quanto lo sono le persone che sceglie al suo fianco”. Insomma una regola del buon governo: il capo non si valuta dalle parole, ma dai collaboratori che sceglie. Un modo di agire che ha visto e sta vedendo Spazzafumo ‘protagonista’ come capo ma anche ‘vittima’. Mi riferisco a tutte le volte che ha subito supinamente le decisioni di chi ha più potere di lui.

Il caso più clamoroso. A costo di ripetermi un esempio su tutti: l’aver detto sì all’idea di costruire un ospedale nel cuore turistico della città. Un progetto che con ogni probabilità rimarrà sulla carta ma che, se mai si concretizzasse, rischierebbe di trasformarsi per qualcuno in una bomba a orologeria. Per la sudditanza ‘ridicola’ verso i poteri regionali (non avendo avuto, specialmente nel governo attuale, un rappresentante della riviera picena con gli attributi ma soltanto signorsì) e soprattutto per la vocazione turistica di San Benedetto, andando contro lo spirito dei pionieri che negli anni ’40 e ’50 seppero immaginare e costruire il futuro della Riviera.