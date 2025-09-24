Si è spenta, all’età di 87 anni, una delle più grandi attrici italiane emerse intorno agli anni sessanta, Claudia Cardinale. Claude Joséphine Rose Cardinale, così all’anagrafe, è nata in realtà a Tunisi, dove viveva lì insieme alla sua famiglia, scappata dall’Italia durante la prima guerra mondiale. Un periodo, questo in Tunisia, che Claudia ha raccontato in un intervista di 10 anni fa con Luigi Maria Perotti, insieme a moltissimi altri temi della sua vita e della sua carriera, come il suo rapporto con Pasquale Squitieri, il ricordo di Alberto Sordi e non solo.