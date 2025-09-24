SAN BENEDETTO – L’annuncio è stato dato congiuntamente dai sottosegretari di Stato all’Economia e alle Finanze, On. Lucia Albano, e all’Interno, On. Emanuele Prisco, a sottolineare l’importanza strategica dell’operazione a lungo attesa da personale e territorio.

Il distaccamento di San Benedetto del Tronto, a servizio di ben 11 comuni con un bacino d’utenza complessivo ordinario di circa 100.000 abitanti, è stato nel recente passato potenziato e innalzato di categoria per far fronte all’aumento demografico dovuto al forte flusso turistico, che vede la popolazione triplicare nel periodo estivo.

L’On. Albano ha sottolineato come l’acquisto rientri in un piano più ampio di razionalizzazione dei beni statali, volto a eliminare i costi delle locazioni passive e a rendere le strutture più efficienti.

L’operazione, viene precisato congiuntamente, consentirà nel prossimo futuro di avviare finalmente i necessari lavori di ristrutturazione, oltre a migliorare l’efficienza energetica e sismica dell’edificio. La possibilità di investire in una struttura di proprietà statale, consentirà gli interventi necessari ad adeguarla alle esigenze del tempo, garantendo maggiore sicurezza e operatività per i Vigili del Fuoco e per l’intera comunità che servono.