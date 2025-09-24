Zini:” Venivamo da una brutta partita, sapevamo che venire qui a fare punti non sarebbe stato facile, sono una squadra veramente forte ma ci abbiamo creduto. La chiave della vittoria? Siamo una squadra che non deve mai far mancare la cattiveria agonistica, se manca diventa difficile con tutti. Differenze rispetto a sabato? Abbiamo parlato in spogliatoio e sappiamo che giochiamo per una maglia importante, prestazioni come quelle di sabato non devono più esserci. Se giochiamo come oggi possiamo toglierci tante soddisfazioni”.

Palladini:” Abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra di valore. Oggi bene anche chi fino ad ora ha giocato meno come Sbaffo e Bongelli. Mi sono dispiaciute le critiche dopo la partita di sabato, i ragazzi non le meritavano, come non meritavamo la sconfitta. Li devo ringraziare per quello che hanno fatto fino ad ora. Oggi prestazione importante, ma i ragazzi in queste sei partite hanno sempre dimostrato l’attaccamento e la voglia di lottare, si devono godere questa vittoria, se la meritano tutta. Cambi? Li avevamo già programmati in vista delle tre partite in una settimana, Bongelli ha dimostrato di avere personalità. Da qui alla fine sarà dura, saranno tutte partite difficili. Purtroppo nel calcio gli episodi cambiano il giudizio e soprattutto l’andamento di una gara e ripeto, contro il Carpi non meritavamo di perdere. Siamo una squadra giovane ma con potenzialità, che nel percorso può avere delle flessioni. Rigore di sbaffo? Avevo già indicato lui come rigorista se non ci fosse stato Eusepi. Da quando è qui non si è mai allenato in questo modo, ha sempre avuto problemi fisici e lo dobbiamo far crescere. Fino ad adesso i risultati in casa non ci sono a favore, sabato incontriamo una squadra forte come la Juventus e sappiamo che andremo incontro a delle difficoltà”.

Sbaffo:” Oggi c’è stata una Samb che ha lottato, nel calcio per il risultato ci sono gli episodi ma noi dobbiamo pensare al percorso e avere pazienza. Ci sono alti e bassi ma dobbiamo avere equilibrio, andare avanti e crescere. Il calcio regala momenti che cambiano il corso delle cose, è un gioco pazzo. I problemi fisici ci sono stati e capitano, fino ad ora ho vissuto la mia storia con la Sambenedettese con passione. Per qualsiasi giocatore più alzi il minutaggio e più arrivi ad una condizione migliore. Bisogna vivere quello che viene e rimanere sempre pronti, perché nel calcio in un attimo può cambiare tutto”.