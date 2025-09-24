Diponibilità immediata, part- time, con possibilità di full-time
Azienda settore logistica ricerca impiegato/a operativo da inserire negli uffici con mansioni di inserimento dati, archivio ecc
Diponibilità immediata, part- time, con possibilità di full-time
Dal lunedì al Sabato.
Contratto a norma di legge.
Inviare c.v. tramite e-mail a :
assistenza@logica.company
