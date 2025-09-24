L’area in cui dovrebbe sorgere l’ospedale all’interno della città

*A ovest la Statale 16 e tante abitazioni anche a nord e sud; davanti, a nord, l’Istituto Tecnico Commerciale (ex ragioneria);

*a est il campo di atletica, 200 metri a nord-est lo stadio ‘Riviera delle Palme’, il Palazzetto dello Sport e l’ex area Brancadoro dove durante l’estate si sono tenuti tanti importanti concerti;

*a sud-est l’area destinata da anni al Luna Park;

*200 metri a est lungomare e… mare.

* per il momento due trafficate strade di accesso dalla SS 16 e una ad est dal campo di atletica.

*Non cambia quasi nulla rispetto al “Madonna del Soccorso”, del quale nessuno tra i fautori indica la fine che farà. Certo che il posto è molto appetibile per costruirci appartamenti di lusso a due passi dal centro cittadino. Meditate gente, meditate.

Andrea Assenti: “Per il Madonna del Soccorso si vedrà dopo”

Ieri il consigliere regionale uscente, Andrea Assenti, alla domanda sul nuovo e il vecchio ospedale, ha risposto così: “Per Ragnola c’è già il Bando di progettazione, su quello vecchio vedremo il da farsi”.

Nessuna risposta a coloro, esperti del settore, che dicono con i fatti che servirebbero per il ‘nuovo’ 172 milioni di euro che non ci sono con il rischio di vanificare e quindi sprecare la spesa per la progettazione.

C’è chi continua a fare campagna elettorale su un ospedale nuovo nel centro turistico di San Benedetto. Senza dare la minima risposta a chi lo ririene irrealizzabile, ubicazione scandalosa a parte. Esperti del settore (l’ìex direttore sanitario dell’Inrca) e un architetto esperto in edilizia (vedi tabella a fianco) che hanno evidenziato, non con le opere ma con i dati reali, le proposte senza fare… i conti con l’oste, sia per l’intera Regione Marche che per il presunto ospedale sambenedettese in particolare. Il programma di edilizia ospedaliera nelle Marche?

1- Ci sono centinaia di milioni che servirebbero (e non ci sono, così sembra in modo molto evidente) per realizzare il programma di edilizia ospedaliera?

2-Le centinaia di migliaia di prestazioni ambulatoriali prese in carico dal CUP? Che fine hanno fatto?

Domande per noi lecite che Maffei spiega in riferimento al ‘bilancio’ dell’intera Regione, l’architetto (vedi a destra) con i costi dettagliati del presunto (molto) nuovo ospedale nel quartiere Ragnola di San Benedetto del Tronto.

CLAUDIO MARIA MAFFEI

“La Regione prevede tre nuovi ospedali (Pesaro, Macerata, San Benedetto del Tronto), sei nuove palazzine per il Dipartimento di Emergenza e Accettazione, DEA (Urbino, Fano, Fabriano, Senigallia, Civitanova Marche e Ascoli Piceno) e di fatto il nuovo Ospedale di Pergola. Ospedali cui vanno aggiunti quelli in via di completamento (ma quanto ci mettono?) di Fermo e del nuovo INRCA, più Torrette-Salesi, Camerino-San Severino, Amandola e Cingoli.

• tutti questi ospedali per acuti alle Marche non servono e aveva fatto benissimo la Giunta Ceriscioli a prevedere l’integrazione strutturale di Pesaro-Fano, Macerata-Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno;

• questi tanti nuovi ospedali avranno bisogno per funzionare a regime di medici e degli altri professionisti che non si troveranno;

• i nuovi Pronto Soccorso promessi a Cingoli, Amandola e Pergola non apriranno mai (e se apriranno funzioneranno male e faranno funzionare peggio gli altri);

• al territorio rimarrà poco o niente.

E adesso veniamo alle centinaia di milioni che mancano per almeno costruire e allestire tutte le nuove strutture promesse, progettate e avviate. Per calcolarli ho fatto dei confronti con il programma di edilizia sanitaria del Piemonte, governato pure dal centrodestra. Si tratta di un programma che vale 4,5 miliardi di euro già tutti finanziati, che prevede tra l’altro 11 nuovi ospedali.

I costi previsti per i tre nuovi ospedali delle Marche sono i seguenti:

• Pesaro, 204 milioni di euro, per 382 letti espandibili (chissà che vorrà dire) fino a 460 posti letto (soldi già disponibili);

• Macerata, 185 milioni di euro, per 379 posti letto espandibili fino a 434 (ce ne sono 158,5 mentre mancherebbero e sarebbero da trovare 26,5 milioni);

• San Benedetto del Tronto, 172 milioni per 226 posti letto di cui solo 9 milioni disponibili e già impegnati per la progettazione (ne mancherebbero 163 da trovare).

Ma queste cifre sono adeguate? Che i 204 milioni per Pesaro sembrino pochini lo dice anche il parere del Ministero (ha chiesto alla Regione di impegnarsi a trovare in ogni caso le risorse necessarie per completare l’ospedale).

Facciamo che a Pesaro manchino 50 milioni, ne mancheranno altrettanti a Macerata e non si sa quanti a San Benedetto (facciamo 20 e ci teniamo bassi).

Al “folle” e illegittimo programma di edilizia ospedaliera mancano: 26,5 milioni a Macerata, 163 a San Benedetto più i 120 da sottostima dei costi. Siamo a circa 300 milioni, che sono quasi pari a quelli stanziati (204 più 158,5 e più 9 e cioè 371,5).

Passiamo adesso alle sei nuove palazzine per il Dipartimento di Emergenza e Accettazione previste. 470 milioni (ci sono?) per ospedali e interventi che saranno finiti tra 10 anni e che non funzioneranno come sono stati progettati. Poi i costi di gestione che aumenteranno a dismisura, un ospedale è energivoro e costa anche se sta chiuso, ma viene manutenuto”

INSOMMA tanti potenziali cantieri, il personale già insufficiente personale per quelli attuali e i soldi che servono e non ci sono, fino a prova contraria.