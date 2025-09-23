NOTE

Campo reso pesante dalla pioggia caduta poco prima dell’incontro.

FORMAZIONI

PERUGIA (4-3-3): Gemello, Angella, Giunti, Kanoutè, Matos, Bacchin (60′ Joselito), Dell’Orco, Calapai (82′ Tumbarello), Ogunseye (73′ Montevago), Megelaitis, Giraudo.

All. Piero Braglia. A disp. Moro, Vinti, Yabre, Terrnava, Perugini, Broh, Giardino, Nwanege.

SAMB (4-3-3): Orsini, Zoboletti, Zini, Pezzola, Tosi, M. Toure (73′ Alfieri), Bongelli (73′ Paolini), Candellori, Konate, Sbaffo (73′ Eusepi), N. Toure (86′ Marranzino).

All. Ottavio Palladini. A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Vesprini, Iaiunese, Scafetta, Tataranni, Battista.

ANGOLI 2-3

AMMONITI Pezzola, Zini, Calapai, M. Toure, Megelaitis, Tosi

ESPULSI Mister Braglia (P)

CRONACA

3′ Primo squillo Samb, N. Toure prova il destro forte sul primo palo, ma il pallone viene deviato sull’esterno della rete.

4′ Sul corner seguente di Bongelli colpo di testa di Konate finisce alto sulla traversa.

5′ Palladini richiama il FVS per un presunto fallo del portiere su Konate nell’azione precedente, Ma per l’arbitro non c’è nulla. Card spesa male qui.

10′ Primo angolo anche per il Perugia. Kanoutè crossa per Giraudo che prova un mancino al volo difficile, alto.

13′ Secondo corner per gli umbri: grande parata di Orsini su Angella che di testa aveva colpito a botta sicura.

15′ Insiste il Perugia, destro di Matos dai 20 metri sul fondo.

18′ Scena fantozziana al minuto 18′. Il Perugia chiede la revisione al FVS per una presunta gomitata a palla lontana di Konate su Giraudo. La terna arbitrale passa 3 minuti buoni davanti al monitor ma non si trova l’immagine “incriminata” perchè la telecamera aveva seguito, giustamente, lo sviluppo dell’azione. Esito, nessun provvedimento. Una scena che mostra tutti i limiti di questo nuovo strumento.

27′ Placcaggio di Pezzola su Kanoutè. Il 17 si becca il giallo.

28′ Punizione Perugia, Kanoutè mette in mezzo ma Pezzola allontana.

31′ Ammonito anche Zini, entrambi i centrali della Samb sul taccuino dell’arbitro.

32′ Colpo di testa di Ogunseye, centrale per Orsini che blocca.

35′ Calcio di punizione dalla trequarti per la Samb. Tosi scodella in area, pallone vagante raccolto da M. Toure che calcia col destro ma mette alto sopra la traversa. Si dispera, poteva fare meglio.

38′ Palo esterno colpito dal Perugia con Bacchin, che converge verso il centro e libera il mancino dal limite. Brivido per Orsini.

41′ Espulso mister Braglia del Perugia. Il labiale dell’arbitro non lascia spazio a interpretazioni: “Mi hai mandato a…”

45’+3 Staff medico in campo per soccorrere Zini, dopo un colpo subito. Il numero 4 è in grado di proseguire.

45+4′ Finisce qui un primo tempo arido di emozioni, gioco molto spezzettato e ritmi blandi.

RIPRESA

60′ Primo quarto d’ora della ripresa senza azioni da segnalare, ritmi sempre bassi sulla falsa riga del primo tempo.

64′ Calcio di punizione dalla trequarti per la Samb, la Samb protesta per un tocco con la mano in area di rigore. I rossoblu spendono la card per la revisione al monitor.

68′ E LA SAMB AVEVA RAGIONE! L’arbitro va a rivedere al monitor e assegna il calcio di rigore!

70′ SBAFFOOOO! GLACIALE DAGLI 11 METRI! Destro forte ad incrociare sotto al sette. Samb in vantaggio!

77′ Pareggio immediato del Perugia al primo tiro in porta della ripresa. Sinistro di Giunti da poco dentro l’area, deviato da Pezzola e imprendibile per Orsini.

80′ Mancino velleitario di Candellori da lontanissimo, palla in curva.

84′ CANDELLORI GOOOL! Mina imparabile col mancino di controbalzo che non lascia scampo a Gemello! 1-2 per la SAMB!

86′ Calcio di punizione per la Samb dal limite, Alfieri ci prova ma il pallone termina alto.

90′ Ancora 6′ di recupero di sofferenza.

90’+2′ Bravissimo Konate che si fa fare fallo in ripartenza e rosicchia secondi preziosissimi.

90+4′ Altra punizione guadagnata stavolta da Alfieri, che fa respirare i compagni. Dentro anche lo staff medico. E il tempo scorre!

90+6′ FINISCE QUI! Grande Samb che espugna Perugia per 2 reti a 1!