La fede di Piergiorgio era una fede viva, concreta, audace e don Vittorio Massetti fu subito attratto dalla testimonianza di questo giovane di famiglia benestante. “La sua testimonianza cristiana quando pregava, quando parlava, quando in ogni altro modo agiva, era resa con così connaturale spontaneità da suscitare stupore, meraviglia, desiderio di emulazione: era la manifestazione trasparente, si direbbe in lui inconsapevole, della realtà da lui vissuta che risplendeva” scrive don Vittorio ripensando ai primi passi della loro amicizia. Franz, come amava chiamarlo Piergiorgio, scopre ben presto la passione di Piergiorgio per i poveri che andava a visitare nei quartieri meno abbienti di Torino. Piergiorgio infatti considerava questo gesto come una grata restituzione della visita che Gesù gli faceva nella santa comunione ogni mattina. Pian piano cominciano a vivere insieme questi atti di carità che diventarono ben presto un appuntamento quotidiano. Queste le parole di don Vittorio riferite a Piergiorgio: “Sentiva che bisognava, pagando direttamente di persona, correre urgentemente laddove la necessità di provvedere gli si presentava come inderogabile” aggiungendo che era “ammirevole ai miei occhi il criterio, la serietà, la dedizione con la quale si interessava alle loro necessità”. Molto bello il passaggio in cui don Vittorio annota proprio la “delicatezza” con la quale Piergiorgio visitava i poveri e non solo. Infatti, ricordando una delle tante visite a queste persone, don Vittorio dice che Piergiorgio “quando giunge il momento di andare via, lascia sul tavolo, nell’angolo che fa da cucina, senza farsi accorgere, i buoni con i quali acquistare i generi necessari per la settimana unendovi una generosa offerta: intende nascondere il gesto di carità che non è suo ma di Colui che lo ha spinto a loro”. La carità silenziosa e nascosta di Piergiorgio diventeranno un ricordo indelebile e una memoria viva nella vita di don Vittorio e sarà proprio uno dei motivi per cui donerà la sua casa per accogliere bambini che avevano bisogno non solo di beni materiali ma di quel calore umano che caratterizzerà sempre Casa Famiglia Santa Gemma Galgani