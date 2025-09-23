Da Riviera Oggi in edicola

Dopo la storica promozione della Fifa Security Unione Rugby San Benedetto, il tecnico argentino racconta l’estate della squadra, i nuovi innesti, il livello del campionato e l’energia del pubblico rossoblu

Un’estate speciale, tra famiglia, riposo e lavoro sul campo. Dopo l’impresa sportiva della scorsa stagione, culminata con la promozione in Serie A, coach Lobrauco si prepara a guidare i suoi in un campionato impegnativo ma pieno di entusiasmo. Lo abbiamo intervistato alla vigilia dei primi test stagionali.

Come hai passato questa estate dopo la grande festa per la promozione in Serie A?

È stata un’estate bellissima. Dopo i festeggiamenti abbiamo avuto modo di stare in famiglia. Io sono tornato in Argentina, dai miei parenti, per staccare un po’ la spina, ci vuole. Poi ci siamo rimessi a lavorare per il club, perché ci aspetta una grande stagione.

Riguardo la squadra, è cambiato qualcosa?

Abbiamo confermato il blocco dello scorso anno, i ragazzi che ci hanno fatto fare il salto di categoria, ma allo stesso tempo ci siamo rafforzati con elementi importanti, d’esperienza, che ci permetteranno di alzare il livello. L’obiettivo è avere una rosa di qualità e ampia, perché quando ci sono da fare i cambi, subentreranno giocatori altrettanto validi.

Anche per quanto riguarda lo staff tecnico vi siete rafforzati

Sì sono arrivati tre allenatori argentini che conosco personalmente, di grande caratura, con esperienze in nazionale. Oltre ad essere persone fidate, sono molto competenti e ci aiuteranno ad alzare l’asticella.

E per quanto riguarda il livello del campionato, come lo valuta?

I test amichevoli contro Emilia-Romagna e Pesaro ci daranno la dimensione del livello a cui siamo, ma ricordiamoci che siamo ancora in fase di preparazione atletica, in vista del 19 ottobre. Quest’anno affronteremo avversarie forti, realtà storiche della Serie A come L’Aquila, Roma, Lazio… ma sono sicuro che noi potremo dire la nostra anche contro giocatori che militano da anni nel professionismo.

Cosa ha detto ai ragazzi quando li ha rivisti dopo le ferie?

Che quest’anno dobbiamo continuare a crescere, divertirci e alzare il livello di gioco. In A sarà imprescindibile pensare e agire veloce, perché quando il livello si alza, i tempi si accorciano. La parola chiave dei nostri allenamenti è intensità.

Una parola anche sul pubblico, che quest’anno potrà seguirvi più facilmente, visto che non giocherete sempre in contemporanea con la Samb Calcio?

Sì, è una cosa molto positiva per noi. Giocheremo sempre di domenica pomeriggio. In città respiro l’entusiasmo della gente, c’è energia, c’è vicinanza. Basta vedere il nostro open day: tantissimi bambini hanno scoperto questo sport. E questo è un bel segnale per il presente e il futuro del rugby sambenedettese.

