SAN BENEDETTO – Venerdì 3 ottobre pomeriggio e sabato 4 ottobre mattino si svolgerà al Palariviera di San Benedetto del Tronto un congresso scientifico-divulgativo dal titolo “Psicobiofisica: pensiero, salute e realtà fisica”, aperto ai professionisti della salute, ma anche ai cultori della materia.

Lo scopo di questo evento è riprendere in parte le teorie del Prof. Todeschini, riviste alla luce delle nuove conoscenze ed idee, condividendo temi innovativi ed importanti anche per la salute umana. Attraverso il contributo di vari relatori esperti in materia e di risonanza nazionale, verranno condivise informazioni innovative di cui la scienza sta sempre più dimostrando l’importanza ai fini di una corretta gestione della salute del singolo.

Sono previste relazioni e discussioni su argomenti quali l’interazione tra il pensiero e la salute umana (il mondo della psiconeurobiologia o PNEI), le interessantissime potenzialità terapeutiche sia di biotecnologie biofisiche che di un approccio biochimico “sublimato” per malattie croniche degenerative e processi di invecchiamento.

Attraverso questo link è possibile iscriversi al congresso: https://www.venalinfa.eu/psicobiofisica/