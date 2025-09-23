MONTEPRANDONE – Dopo la demolizione e ricostruzione del nuovo edificio della scuola primaria “Plesso B” in via Benedetto Croce, è stato ottenuto un ulteriore finanziamento dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), attraverso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

La cifra ammonta a 946.954,00€ e permetterà alla scuola di compiere un ulteriore salto di qualità, trasformandosi in un edificio a energia quasi zero (nZEB), tra i più moderni ed efficienti del nostro territorio.

Il progetto verrà arricchito con un impianto fotovoltaico integrato nella copertura, sistemi di riscaldamento e raffrescamento alimentati da pompe di calore di ultima generazione, una ventilazione meccanica controllata che garantirà ambienti sempre salubri e confortevoli, illuminazione a LED a basso consumo, infissi e schermature solari ad alte prestazioni, oltre a sistemi intelligenti per la gestione e l’ottimizzazione dei consumi energetici.

Il sindaco Sergio Loggi ha dichiarato:” Abbiamo lavorato per portare a Monteprandone una scuola che non sia solo bella e sicura, ma che

possa essere considerata una delle più innovative del nostro territorio. Desidero ringraziare e complimentarmi con il nostro Ufficio Tecnico, che ha seguito con competenza e dedizione ogni fase di questo percorso”.