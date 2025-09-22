SAN BENEDETTO – In occasione delle “Giornate europee del patrimonio“, promosse dal Ministero della Cultura. è in programma a San Benedetto l’evento “Archistorie, suoni e paesaggi portuali“, che si svolgerà domenica 28 settembre alle ore 17 presso il Museo del Mare.

Il paesaggio portuale conserva l’eco di chi lo ha vissuto e di chi ancora oggi lo anima con il proprio lavoro. E’ questa, dunque, un’occasione per scoprirne la trasformazione con una visita guidata tra memoria, identità e cambiamento. A seguire, una performance di Live Digital Painting con gli artisti Vincenzo Lopardo e Davide Laudadio, che reinterpreteranno, attraverso immagini e suoni, i tratti più caratteristici del luogo simbolo della città, immaginandone nuove e creative versioni e visioni. L’evento si concluderà con un aperitivo.

Il costo è di 5 euro. La prenotazione è obbligatoria al numero: 353 4109069