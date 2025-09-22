WEB TV – Scienziati nel Pallone, oggi una puntata che va in onda in forma ridotta, poichè anche il nostro giornale aderisce alla giornata di mobilitazione per Gaza. Parleremo di calcio, ma tenendo bene a mente che siamo fortunati a poterlo fare, mentre altre persone in Palestina hanno ben altro tipo di problemi a cui pensare.
Scienziati nel Pallone post Samb-Carpi 0-1. Segui la puntata: In studio Nazzareno Perotti, Antonio Di Salvatore e Leonardo Frattali per commentare il momento rossoblu dopo la sconfitta casalinga, in vista della prossima gara contro il Perugia.
Scienziati nel Pallone torna domani sera post Perugia-Samb per commentare con i nostri ospiti la partita a caldo.
