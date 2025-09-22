Nell’ultima estate si è registrato un ulteriore aumento di persone appassionate di outdoor che scelgono montagna, e non solo, per trascorrere il proprio tempo libero a contatto con la natura. Ma come prepararsi al meglio? Gli esperti dicono che l’abbigliamento tecnico è fondamentale per unire comfort e sicurezza.

Calze per il trekking

Quando si cammina per molto tempo è fondamentale indossare le scarpe giuste ma anche le calze hanno il loro impatto. Non indossarne un paio qualsiasi, le calze per trekking a compressione graduata sono un prezioso alleato per avvolgere il piede e il polpaccio stimolando la circolazione, così da ridurre gonfiori e indolenzimenti. La tecnologia riesce a stabilizzare i muscoli, limita le micro-vibrazioni

che causano affaticamenti e ci si rende conto che dopo alcune ore di attività si è ancora in forma. Motivo in più per sceglierle? I piedi

rimangono asciutti e si riducono così le possibilità di vesciche.

Scarpe da trekking

Un prodotto fondamentale? La calzatura giusta. Non si possono affrontare sentieri ed escursioni con sneakers da tempo libero o scarpe da running, servono modelli appositi con una suola che garantisca grip, che abbia la giusta struttura per proteggere da storte e con un’ammortizzazione capace di regalare una buona reattività durante le camminate su terreni sterrati spesso impervi e accidentati.

Abbigliamento a strati

In montagna e nei percorsi di trekking il tempo può cambiare all’improvviso. Parti con il sole, ma basta mezz’ora per trovarti esposto a vento freddo o pioggia sottile. Ecco perché vestirsi a strati è una strategia che non fallisce mai. La prima maglia deve essere tecnica, aderente e capace di eliminare il sudore. Lo strato intermedio, spesso in pile o materiale isolante, mantiene il calore. Infine, la giacca esterna deve proteggerti da vento e acqua.

Il trend del vestirsi a cipolla ti aiuta ad adattarti senza soffrire: basta togliere o aggiungere uno strato. Ti accorgi subito che il comfort non

dipende dalla pesantezza dei vestiti, ma dalla loro capacità di lavorare insieme.

Zaino da trekking

Lo zaino va scelto con cura, puntando su un buon mix di ergonomia e distribuzione per non affaticare la schiena. Al suo interno servirà una

capienza in litri sufficiente a seconda della lunghezza del trekking; ricorda però che persino in quelli più brevi servirà spazio a sufficienza per un kit pronto soccorso, snack, acqua e abbigliamento di ricambio.

Accessori indispensabili

Dal cappellino classico con visiera per proteggersi dal sole a soluzioni termiche nei giorni più freddi, fino agli occhiali da sole che, con filtro UV, schermano dai raggi che in montagna sanno essere più intensi. E per proteggere la pelle? Indossa sempre una crema solare con una

protezione adeguata al tuo fototipo. Se sei un pro aggiungi alla tua lista shopping bastoncini da trekking che ti aiuteranno ad affaticarti meno

durante il cammino. Non pensare all’estetica, anche se ha il suo impatto, e punta tutto sulla qualità dei materiali e le tecnologie optando per look pensati per il trekking. Dalle scarpe apposite all’abbigliamento specifico: tutto deve essere studiato per una questione di sicurezza.