MACERATA – Nuova protesta degli studenti dell’Università di Macerata contro il rettore John McCourt, durante un’assemblea di dipartimento dedicata alla questione palestinese, svoltasi lunedì 22 settembre. Mentre in tutta Italia si tenevano scioperi e presidi in solidarietà con il popolo palestinese, anche a Macerata si è alzata la voce del dissenso studentesco.

L’intervento iniziale del rettore è stato più volte interrotto da cori e fischi, che hanno impedito a McCourt di portare a termine il suo discorso. A contestarlo, alcuni studenti e studentesse che hanno denunciato il mancato disimpegno dell’ateneo da collaborazioni con istituzioni accademiche israeliane, accusando l’università di incoerenza e ipocrisia.

Ecco il comunicato integrale diffuso dal Collettivo Depangher, che ha rivendicato la protesta:

«Ennesima contestazione per il rettore McCourt.

Chi ha la coscienza sporca, oggi non è benvenuto in piazza!

Studenti e studentesse hanno contestato in mattinata il rettore McCourt durante l’intervento iniziale dell’assemblea di dipartimento organizzata da UniMC sulla questione palestinese, non concedendogli alcuno spazio. Cori e fischi hanno più volte contrastato i tentativi del rettore di prendere parola, ricordando alla platea gremita l’atteggiamento che UniMC ha mantenuto fino ad oggi, con accordi mai recisi con istituzioni israeliane, facoltà chiuse e celere schierata contro gli studenti pro Palestina per la manifestazione dello scorso 21 novembre.

Al suo posto, studenti e studentesse della contestazione hanno preso parola:

“Negli ultimi due anni, mentre in Palestina si resisteva sotto le bombe dell’esercito israeliano, l’Università di Macerata ha continuato a collaborare con Israele attraverso progetti europei che non ha voluto mai recidere, ignorando le pressioni degli studenti e studentesse, portate avanti attraverso due manifestazioni e altrettante occupazioni dell’università.

Siamo di fronte a un meccanismo ipocrita, in cui l’università vuole ripulirsi la faccia oggi per poi continuare a comportarsi come fatto finora domani: non si è fatta problemi, negli ultimi anni, in occasione del progetto TRUST, a collaborare con un professore riservista dell’IDF, docente dell’università israeliana Ono Academic College.

E non si è fatta di nuovo problemi a invitare, nella settimana scorsa, nella facoltà di Giurisprudenza, un’università israeliana.

Date le circostanze è ridicola una presa di posizione ora, e non crediamo che chi ancora collabora con le istituzioni accademiche coinvolte nel genocidio possa oggi parlare per Gaza.

Oggi non è una giornata di riflessione, ma uno sciopero, dove si chiede di bloccare tutto. L’UniMC ha scelto volontariamente di non partecipare a questo invito.

Chi oggi vuole agire a fianco del popolo palestinese è invitato questo pomeriggio a bloccare il porto di Ancona, alle ore 17.30 alla Mole Vanvitelliana.”

Collettivo Depangher